MATANÇA: DUPLO HOMICÍDIO É REGISTRADO NO "SOVACO DA COBRA"; EM SOBRAL

A violência é avassaladora na cidade de Sobral!

O crime aconteceu na manhã desta quarta-feira, dia 29, no "Sovaco da Cobra", bairro Sinhá Sabóia.





Dois jovens foram executado com vários tiros na cabeça.



Segundo informações de populares, as vítimas residiam no distrito de Caioca.



Equipes da Polícia Civil e Militar estão no local do crime, realizando os procedimentos legais.



A Perícia foi acionada para o local.





Mais detalhes em breve.