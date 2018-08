Moses Rodrigues presta conta do mandato e destaca ações realizadas para Sobral

Durante entrevista concedida ao radialista Ítalo Costa na manhã desta quarta-feira (1), o deputado federal Moses Rodrigues (MDB) prestou conta das ações do mandato e falou sobre os recursos enviados a mais de 60 municípios do Ceará e, que ultrapassam o montante de R$200 milhões. Questionado em relação às benfeitorias encaminhadas para Sobral, o parlamentar destacou o envio de mais R$ 1,5 milhão direcionados a construção de mini-estádios nos distritos de Caracará, Torto, Aracatiaçu, Bonfim, Jaibaras e Boqueirão.





Ainda sobre os recursos enviado para o município de Sobral, o congressista destacou a garantia de verbas para ações relacionadas à compra de material esportivo, aquisição de um ônibus para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), ambulâncias, viaturas para a Polícia Rodoviária de Sobral, gabinetes odontológicos, além da construção e requalificação de praças no bairro Gerardo Cristino e no distrito de Rafael Arruda. Em relação aos investimentos nas áreas de mobilidade urbana e turismo, o congressista afirmou que neste segundo semestre será licitada a obra da Ponte Estaiada de Sobral. Para a Santa Casa de Misericórdia, foi lembrada a aquisição de um tomógrafo e equipamentos de raio-x e hemodiálise. Recursos estes que ultrapassam o montante de R$ 7 milhões de reais.





Na ocasião, Moses Rodrigues ainda destacou que até o final do mandato honrará o compromisso com a Guarda Municipal de Sobral e buscará a liberação de recursos para a modernização da força de segurança local. "Infelizmente, uma verba de R$3 milhões de reais que enviamos para a Guarda Municipal foi contingenciada. Entretanto, eu firmo o compromisso de até final desta legislatura conseguir liberar este recurso, que será de grande ajuda a esta importante e tradicional instituição da nossa cidade", colocou.





Outra ação pautada durante a entrevista foi a incansável articulação do deputado junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), que a partir do trabalho de Moses Rodrigues deu início as obras no trecho danificado da BR-222. A benfeitoria foi realizada no trecho que passa no município de Sobral, próximo ao bairro Sumaré e a entrada do distrito de Bonfim, o que já é um marco no início da duplicação da BR 222. Outra boa notícia é que através de uma emenda parlamentar do deputado, um estudo de viabilidade técnica para a duplicação e a ampliação da via está sendo realizado. Mais um dos compromissos do parlamentar que segue em pleno andamento.





Além das realizações direcionadas para Sobral, o parlamentar ainda comentou sobre as coligações partidárias, escolha de candidatos e a convenção do MDB, que acontecerá neste sábado (4), em Fortaleza. O evento definirá os candidatos do partido para as eleições que terão início no próximo dia 16 de agosto.