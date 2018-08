A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos (Secomp), informa que as obras da reforma de urbanização da Avenida Dr. Guarany/Boulevard do Arco encontram-se em pleno andamento. A Secomp esclarece ainda que os trabalhos não ocorrem aos sábados e domingos, sem prejuízos em seu andamento. A obra, investimento superior a R$ 4 milhões, deve ser concluída no prazo de 240 dias.

Veja mais sobre: outros