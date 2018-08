POLÍCIA CIVIL PRENDE HOMEM COM UM FUZIL EM FORTALEZA

O homem não respondia a nenhum procedimento na Justiça.

Um homem identificado como Márcio de Sousa, de 35 anos, foi preso nesta quinta-feira (9), com um fuzil 556, no bairro Dias Macedo, em Fortaleza. Ele foi detido durante uma operação realizada por policiais do 16º Distrito Policial.





De acordo com informações do delegado, a arma foi encontrada dentro da casa do Márcio de Sousa, em cima do guarda-roupa, e estava enrolada em um lençol. Ele morava na residência com a família, (mulher e filhos pequenos). Ele não responde a nenhum procedimento.





Segundo ainda informações ele é responsável somente para guardar a arma, e que além do fuzil os policiais civis apreenderam também munições de fuzil.

Fonte: Cnews