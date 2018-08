Bandidos atacam clube de tiro na cidade de Marco e roubam dezenas de armas e milhares de munições

Uma quadrilha atacou na tarde desta terça-feira (28) um clube de tiro instalado na cidade de Marco, na Região Norte do Ceará (a 212Km de Fortaleza) e roubou um arsenal. O crime foi praticado por bandidos que fugiram do local com o armamento e muita munição em uma caminhonete Hilux preta. Até agora, não há pistas dos ladrões. O fato chamou a atenção e causou preocupação às autoridades da Segurança Pública da região.





Segundo o relato do fato na Polícia, a quadrilha teria roubado do local, nada menos, que 27 pistolas de calibre 380; 15 revólveres de calibre 38; dois revólveres de calibre 32, além de aproximadamente 1.150 munições de calibres 38 e 380.





O fato foi comunicado às autoridades policiais ainda na tarde desta terça-feira e deverá também ser feito um comunicado ao Exército Brasileiro.





Durante toda a tarde de ontem a Polícia fez diligências na região, mas não conseguiu pistas que levassem ao paradeiro dos criminosos e sua identificação.





As autoridades não descartam a possibilidade de o arsenal ir parar nas mãos de bandidos ligados uma facção criminosa que age na Capital cearense, com ramificação também no Interior.





(Blog do Fernando Ribeiro)