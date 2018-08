VIOLÊNCIA DESENFREADA CONTRA MULHERES NO CEARÁ!

Ceará já registra 289 assassinatos de mulheres em 2018.

Subiu para 289 o número de mulheres assassinadas no Ceará neste ano. No último fim de semana, pelo menos, mais três crimes do gênero foram registrados pelas autoridades policiais em todo o estado, sendo um caso na Capital e outros dois no Interior.





Em Fortaleza, uma jovem identificada apenas por Flávia, foi assassinada a tiros na noite do último domingo (5). O crime ocorreu na Rua Lozano, no bairro Vicente Pinzón, na Zona Leste de Fortaleza. A garota acabou sendo executada por volta de 20 horas quando caminhava em direção à sua residência. Policiais da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local, mas não obtiveram pistas para esclarecer o assassinato.





A mãe de Flávia estava em casa quando ouviu estampidos e logo, em seguida, recebeu a informação de que a filha tinha acabado de ser baleada. No local do crime, as pessoas preferiram manter o silêncio sobre o que teria motivado o crime, bem como a identidade dos suspeitos. Flávia recebeu tiros na cabeça, comprovado que se tratou de uma execução sumária.





Outros casos





Mais duas mulheres foram mortas no começo deste mês de agosto no Ceará. Um dos crimes ocorreu no Município de Acarape (a 54Km de Fortaleza). O nome da vítima não foi revelado, assim como as circunstâncias do crime. Há suspeitas de que a vítima tenha sido morta a pauladas.





Outra mulher foi morta, na noite de sábado (4), na cidade de Trairi (a 130Km de Fortaleza). Era por volta de 20h45, quando a adolescente identificada apenas por Talita, foi morta a tiros por desconhecidos. O crime ainda está envolvo em mistério.





Fonte: Blog do Jornalista Fernando Ribeiro