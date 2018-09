Internauta denuncia que há mais de dois meses o muro do cemitério São Joaquim, na localidade de "Paudarquinho" (Distrito de Aprazível/Sobral), caiu e a Prefeitura não consertou.

Veja a denúncia do internauta na íntegra:

"Cemitério São Joaquim de Paudarquinho em Aprazível, mais de 02 meses no aberto, o muro caiu e até agora a Prefeitura não tomou as providências, uma verdadeira falta de respeito com a população."