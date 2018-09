Magno Malta mostra corte cirúrgico de Bolsonaro; confira

Senador considerou importante replicar o conteúdo para “reforçar gravidade do atentado”. Estado de saúde do presidenciável é estável.





O senador Magno Malta postou em seus perfis oficiais nas redes sociais, durante a madrugada deste domingo (9/9), foto que expõe corte cirúrgico realizado na região abdominal do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL). Segundo a assessoria de comunicação do parlamentar, a imagem não foi feita por ele. Malta considerou importante replicar o conteúdo para reforçar a gravidade do ataque sofrido pelo candidato ao Planalto.





“Tem quem ainda fala que o atentado na véspera da Independência do Brasil é fake News. Força Capitão!”, escreveu o político na descrição da foto. Bolsonaro foi esfaqueado durante ato de campanha eleitoral, na última quinta-feira (6), em Juiz de Fora (MG). O autor do crime, Adélio Bispo de Oliveira, foi contido e preso em flagrante.





Conforme informou a assessoria do senador ao Metrópoles, há pessoas que acreditam na possibilidade de o atentado ter sido parte de uma manipulação eleitoral ou tratar-se de fake news.





A imagem do postulante depois do procedimento cirúrgico também foi compartilhada no Twitter. Magno Malta, segundo sua assessoria, tem acompanhado a situação de saúde de Bolsonaro e apoiado a família do presidenciável.