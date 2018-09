Oportunidade: Ministério Público seleciona estagiários de diversos cursos

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) está com inscrições abertas para o processo de seleção e formação de cadastro de reserva de estagiários. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 28 de setembro. Podem participar estudantes dos cursos de Direito, Administração, Jornalismo, Psicologia e Serviço Social.