Pedagogia UNINTA desenvolve oficina sobre o Brincar no Contexto Familiar na APAE

O Curso de Pedagogia do Centro Universitário Inta (UNINTA), em virtude da XXVII Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla da APAE, realizou no dia 27 de agosto, uma oficina de estudos sobre “A importância do Brincar no Contexto Familiar”.





Foram apresentados os conceitos e os tipos de brincadeiras que podem ser desenvolvidas nos contextos da escola, da família e da comunidade como forma de educar valorizando a inclusão social. Os brinquedos foram apresentados pelos estudantes da Pedagogia, identificando o desenvolvimento físico e cognitivo da criança como forma de abranger os aspectos visual, auditivo, motor e intelectual.





De acordo com a organização da oficina, a brincadeira é considerada a melhor forma de a criança aprender, possibilitando conhecer o ambiente, o objeto e a própria movimentação do corpo. Nesse desempenho ela aprende a ser independente desenvolvendo o físico, a mente, a autoestima, a afetividade e a criatividade.





As apresentações foram concluídas com base no entendimento de que é necessário que as crianças encontrem nos ambientes das brincadeiras pessoas sensíveis que compreendam suas necessidades, seus interesses, respeitem suas individualidades e seus sentimentos, interagindo com elas de forma agradável e otimista e acreditando nas suas capacidades próprias de aprender sempre.