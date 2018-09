Polícia Civil apreende carga de cigarros contrabandeada no Ceará

Policiais Civis da Delegacia do Maciço de Baturité conseguiram apreender uma carga de cigarros contrabandeada do Paraguai e prender uma pessoa na última sexta-feira (31) na região do Maciço de Baturité.





Segundo informações da Polícia, a prisão aconteceu no município da Pacoti e foi possível em decorrência do trabalho investigativo da Polícia Civil da região, que interceptou a carga antes que ela chegasse ao destino final.





O acusado foi identificado como Samuel Marques Paiva, o mesmo foi encaminhado a delegacia e autuado em flagrante por contrabando. (Cnews)