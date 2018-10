UNINTA - Biomedicina Solidária realiza doações para o Orfanato Casa São Francisco

O curso de Biomedicina do Centro Universitário Inta (UNINTA), coordenado pelo Prof. Dr. Vicente Landim, realizou a doação de mais de 100 pacotes de leite em pó para o Orfanato Casa São Francisco, em Sobral. A ação aconteceu no dia 20 de setembro.





De acordo com o coordenador, Prof. Dr. Vicente Landim, a atividade “faz parte do Projeto de extensão Biomedicina Solidária, onde doações são arrecadadas através dos eventos e ações realizados pelo curso, que já tem alguns locais apadrinhados, o orfanato, a Casa de Abrigo dos Portadores de HIV e a Casa de Cuidados com Idosos”, colocou.





Ainda segundo o coordenador, as ações são importantes para culminar o desenvolvimento do lado social dos acadêmicos, que é o degrau para a humanização profissional que o Biomédico deve ter.