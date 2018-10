BIZARRO: MENINA DE 14 ANOS ENGRAVIDA E DIZ QUE FOI UM ESPERMATOZOIDE VOADOR E DEIXA A CIDADE EM PÂNICO; ENTENDA

Quando você pensa que já ouviu o bastante, lá vem novos casos que mais parecem ter saído de um filme de ficção de tão surpreendente que é, mas como para quase tudo se tem uma explicação, não se pode deixar de procurar saber o que realmente aconteceu.





Parece simples, mas essa menina de apenas 14 anos ficou grávida, algo que não deveria acontecer com uma adolescente tão nova, pois a família sempre espera que os filhos esperem mais um pouco para dar esse passo, quando estiverem mais preparados para começar sua nova família e já ter definido seus estudos.





Só que o que aconteceu com essa menina, fez com que a boa parte da população local entrasse em pânico quando a moça contou que engravidou com um espermatozoide voador.





É uma situação que seria muito preocupante, ter espermatozoide voador pela cidade e as mulheres correrem o risco de ficar grávida de um momento para o outro sem fazer sexo.





O bicho voador que pegou a menina em Minas é similar a lenda do boto que encanta as mulheres e elas aparecem grávidas depois de terem tido uma noite encantadora com o boto.





Esse é o primeiro caso que envolve espermatozoide voador e parece que algumas moradoras do município se preocuparam com a possibilidade.





Lendas a parte, a jovem que disse ser virgem quando foi engravidada, precisa explicar aos pais a verdadeira versão dos fatos. Não é difícil entender o medo e a surpresa para uma adolescente de apenas 14 anos tenha tido dificuldade para comunicar que descobriu que a origem de todos os sintomas como náusea, enjoo constante, muito sono, sensibilidade aflorada faz parte dos primeiros meses de gestação.





Para ela pode ter sido assustador ter de enfrentar a verdade, daí pode ter achado solução em criar uma lenda parecida com a do boto.





Fonte: Maetips