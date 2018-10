Corpo de adolescente de 14 anos é encontrado separado em sacos plásticos em Pacajus

A polícia informou que o jovem já havia sido apreendido por pequenos delitos como furtos e roubos.

Um adolescente foi assassinado e esquartejado no município de Pacajus no início deste fim de semana. O corpo foi encontrado separado em sacos plásticos, por volta das 5 horas deste sábado (6), na rua Doutor José Abílio, no bairro Croatá 2.





Segundo informações, os membros da vítima foram divididos em duas sacolas: a cabeça foi despachada em uma; tronco, braços e pernas jogados em outra. A polícia acredita que o adolescente foi assassinado em um local diferente de onde o corpo foi achado.





O jovem já havia sido apreendido por pequenos delitos como furtos e roubos, completou a informação os agentes de segurança. Testemunhas, que preferiram não se identificar, acrescentaram ainda que o adolescente era usuário de drogas.





Com informações do DN