DENÚNCIA DO INTERNAUTA DO DISTRITO DE "MUMBABA DE CIMA"

Internauta da comunidade de "Mumbaba de Cima", Município de Massapê, denuncia o trânsito perigoso na comunidade após a retirada das "tartarugas" da CE.

Confira a denúncia na íntegra:

"A comunidade do Mumbaba de Cima está insegura em relação a retirada dos tachões (Tartarugas). Os Veículos transitam em alta velocidade, com a retirada desses objetos. As mães se ariscam ao deixar seus filhos na creche. Eu estive hoje no detran de Sobral para esclarecimentos do diretor, mas o mesmo me disse que foi ordem judicial porque os objetos estava fora do padrão da norma de trânsito. Gostaria mais uma vez da sua colaboração para divulgação dessa problemática que o Mumbaba de Cima enfrenta e se possível solicitar alguma reposta ou alternativa aos órgãos responsáveis. A comunidade agradece e aguarda seu retorno.Boa noite."