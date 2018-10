Divulgada lista de juízes que concorrem ao cargo de desembargador por merecimento

A relação de juízes inscritos no edital para preenchimento de uma vaga de desembargador foi disponibilizada, nessa terça-feira (23/10), pelo Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). A lista com os 14 nomes pode ser consultada AQUI , e os candidatos têm o prazo de até cinco dias, a contar da publicação, para apresentarem impugnações às informações, junto à Assessoria de Articulação Interna – 1º Grau.





A vaga é decorrente da aposentadoria do desembargador Carlos Rodrigues Feitosa, conforme a Portaria nº 1879, de 24 de setembro deste ano. A sessão do Pleno na qual haverá a deliberação sobre o acesso (eleição) do novo integrante do TJCE ocorrerá na sexta-feira, 9 de novembro, às 10h.