MATANÇA: Em 30 dias de setembro, 39 mulheres foram vítimas de assassinato no Ceará

Trinta e nove mulheres foram assassinadas no Ceará em 30 dias do mês de setembro. Com isto, no acumulado do ano, já foram registrados 365 assassinatos de mulheres no estado, numa média de um crime de morte a cada 24 horas. Somente no fim de semana ocorreram mais três homicídios do gênero. Até agora, nenhum suspeito foi detido.





Ainda na manhã de sexta-feira (28), o corpo de uma mulher foi encontrado no Sítio Timbaúba, na zona rural do Município de Palmácia, localizado no Maciço de Baturité (62Km de Fortaleza). O cadáver estava decapitado e a parte do tronco e membros foi deixada dentro de um saco plástico colocado em uma caixa de feira. A vítima não foi identificada.





Na noite de sábado (29), duas jovens foram assassinadas em Fortaleza. Uma delas era Maria Vitória dos Santos, 24 anos, morta a tiros quando caminhava em direção a sua residência, no bairro Granja Portugal. Segundo testemunhas em relato á Polícia, os autores do crime estavam em uma motocicleta e dispararam suas armas contra a vítima à queima-roupa.





No outro lado da cidade, uma jovem – ainda não identificada foi assassinada, a tiros, no bairro Vicente Pinzón, na zona Leste da Capital.





Mortas em setembro





Entre as 39 mulheres assassinadas no Mês passado, estão mãe e filha. O crime de duplo feminicídio ocorreu na cidade de Iguatu, na região Centro-Sul do estado (a 414Km de Fortaleza). O crime aconteceu na madrugada do dia 20, quando a aposentada Maria Genaci Pereira, 56 anos; e sua filha, Patrícia Vieira da Silva, 33, foram esfaqueadas e mortas pelo ex-companheiro de Patrícia. O assassino permanece foragido.





Dos 39 assassinatos de mulheres em setembro último, 20 aconteceram em Fortaleza, nos seguintes bairros: Dias Macedo (2), Passaré (2), Canindezinho, Jangurussu, Pici, Cidade dos Funcionários, Edson Queiroz, Serrinha, Granja Portugal, José Walter, Vila Manoel Sátiro, Bom Jardim, Bonsucesso, Antônio Bezerra, Quintino Cunha, Barroso, Granja Lisboa e Vicente Pinzón.





Na Região Metropolitana de Fortaleza, foram registrados sete assassinatos de mulheres nos seguintes Municípios: Aquiraz (2), Maranguape (2), Cascavel, Eusébio e Caucaia.





No Interior, foram registrados 12 casos de mulheres assassinadas em setembro, nos seguintes Municípios: Iguatu (duplo), Crato (2), Marco, Ibaretama, São Benedito, Massapê, Jaguaribe, Granja, Itarema e Palmácia.





Veja a seguir a relação completa das mulheres mortas no Ceará em setembro-2018:





01 – (01/9) – Francisca Clariane Gomes dos Santos (bala) – R. Alves de Sousa/Canindezinho (CAPITAL)





02 – (01/9) – Rosângela Lima Ferreira (bala) – Rua Manuel Martins/Jangurussu (CAPITAL )





03 – (02/8) – Cristiane dos Santos Nogueira - (bala) – (MARCO)





04 – (02/9) – Ana Karoline Costa da Silva (bala) – CE-040 (AQUIRAZ)





05 – (03/9) – Paloma Gaspar Abreu (bala) – Av. Senador Almir Pinto (MARANGUAPE)





06 – (03/9) – Alaíde Machado da Silva (bala) – Rua dos Monarcas/Bairro Pici (CAPITAL)





07 – (04/9) – Ana Gabriela Torres de Almeida (bala) – Rua Messias Matos/B. Dias Macedo (CAPITAL)





08 – (05/9) – Marinês Alexandre da Silva (bala) – (IBARETAMA)





09 – (05/9) – Rogéria Alves Lima (bala) – Bairro Mutirão/Sede (CRATO)





10 – (07/9) – Gisele de Sousa Silva (bala) – R. Teofredo Goiana/Cidade dos Funcionários (CAPITAL)





11 – (08/9) – Brenda Emily da Fonseca Costa (bala) – Rua do Comércio/B. Edson Queiroz (CAPITAL)





12 – (09/9) – Maria Josiane do Nascimento (bala) – Rua Leão XXIII/B. Serrinha (CAPITAL)





13 – (11/9) – Vítima não identificada (bala) – R. Coronel Fabriciano/B. Granja Portugal (CAPITAL)





14 – (11/9) – Maria Rosimeyre Evangelista de Aquino – Comunidade do Brito/Cipa (CASCAVEL)





15 – (12/9) – Maria Dayane Alves Maia (outros) – Rua 59/B. José Walter (CAPITAL)





16 – (13/9) – Débora Alessandra Gonçalves Oliveira (bala) – Vila Manuel Sátiro (CAPITAL)





17 – (16/9) – Cidcleide Bezerra Campos (facadas) – Sede (CRATO)





18 – (17/9) – Maria José de Sousa (bala) - Bairro Passaré/Babilônia (CAPITAL)





19 – (17/9) – Maria de Lourdes Lopes da Silva (outros) – (EUSÉBIO)





20 – (18/9) – Maria Luciene dos Santos Santiago (bala) – Travessa Uniflor/B. Bom Jardim (CAPITAL)





21 – (18/9) – Vítima não identificada (outros meios) – Sítio Pau D’Arco (SÃO BENEDITO)





22 – (19/8) – Vítima não identificada (bala) - Rua Sousa Carvalho/B. Bonsucesso (CAPITAL)





23 – (19/8) – Vítima não identificada (bala) – Rua Tenente Lisboa/B. Antônio Bezerra (CAPITAL)





24 – (19/8) – Lorena Monteiro da Silva (bala) – Rua Pio Saraiva/B. Quintino Cunha (CAPITAL)





25 – (20/9) – Maria Genaci Pereira (facadas) – Bairro Fomento/Sede (IGUATU)





26 – (20/9) – Patrícia Vieira da Silva (facadas) – Bairro Fomento/Sede (IGUATU)





27 – (21/9) – Vitória Silva Lima (bala) – R. Adolfo Gadelha/B. Padre Júlio Maria (CAUCAIA)





28 – (21/9) – Milena Brito Santos (bala) – R. Manoel Duarte/B. Parque Iracema (MARANGUAPE)





29 – (22/9) – Adrielly Kelly Alves Ribeiro (bala) – Rua Daura/B. Barroso (CAPITAL)





30 – (22/9) – Rosivânia Silva Ferreira (bala) – Localidade Baixa Grande (AQUIRAZ)





31 – (24/9) – Alcilene de Sousa Neves (bala) – (MASSAPÊ)





32 – (24/9) – Maria Gleiciane da Silva Castro (bala) – Rua Alencar de Oliveira/B. Passaré (CAPITAL)





33 – (26/9) – Vitória Débora Costa – (bala) – R. Marechal Bittencourt/Dias Macedo (CAPITAL)





34 – (26/9) – Rayane do Nascimento Santos (bala) – Sede (ITAREMA)





35 – (26/9) – Sheyla Melo Almeida (bala) – Sede (JAGUARIBE)





36 – (27/9) – Maria Vanessa dos Santos (outros) – (GRANJA)





37 – (28/9) – Vítima não identificada (decapitada) – Loc. Sítio Timbaúba (PALMÁCIA)





38 – (29/9) – Maria Vitória dos Santos (bala) – Bairro Granja Lisboa (CAPITAL)





39 – (29/9) – Vítima não identificada (bala) – Bairro Vicente Pinzón (CAPITAL) (Fernando Ribeiro)