POLÍCIA CIVIL DE COREAÚ EM AÇÃO!

No início da manhã desta terça-feira, dia 23, policiais civis de Coreaú-CE participaram de uma operação policial realizada na circunscrição da Delegacia regional do Acaraú, onde foram cumpridos diversos mandados de busca e apreensão no município de Morrinhos-CE.





A equipe referida conseguiu prender em flagrante delito a pessoa de nome FRANCISCO LUCAS DE FARIAS, conhecido por “Luquinhas”, o qual foi preso com droga e uma balança de precisão.





Ressalta-se que em morrinhos, como em grande parte dos municípios cearenses, a criminalidade está em alta, pois crimes como tráfico de droga, roubos, furtos etc, são cada vez mais frequentes no referido município, o que requer uma investida mais dura e constante do Estado no sentido de combater essas práticas delituosas.