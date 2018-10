Soldado da PM se mata após atirar por acidente em amigo

Um soldado da PM se matou, após matar o amigo com um tiro acidental, em Goiânia, na quarta-feira (25).

Flávio Faria de Oliveira, de 31 anos, estava dentro do carro conversando com Matheus Oliveira Castro, de 20, quando a arma dele disparou sozinha e atingiu a cabeça de Matheus. Ao perceber que o amigo havia sido baleado, o soldado se desesperou e atirou contra a própria cabeça.





De acordo com a delegada Magda D’Ávila, Flávio e Matheus passarem a tarde bebendo cerveja em uma sorveteria próxima ao local e estavam embriagados.





“Segundo testemunhas, ele estava bastante embriagado e manuseando a arma de fogo. Estavam todos reunidos ali, todos os amigos e, em certo momento ele falou que queria ir embora, entrou no seu veículo e ficou manuseando a arma. Seu amigo que estava de fora do veículo de repente recebeu um disparo acidental da arma dele. Ele saiu do veículo, olhou para o seu amigo, verificou o que havia feito, atingiu seu amigo na cabeça. Ele volta para o seu veículo, pega a arma e em seguida dispara em sua cabeça”, contou à delegada, segundo o G1





Segundo a delegada, Matheus chegou a ser socorrido com vida pelo Corpo de Bombeiros, mas acabou morrendo assim que chegou ao hospital.





(Yahoo)