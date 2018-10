TRE aprova convocação de tropas federais para o segundo turno das eleições

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará aprovou por unanimidade, na sessão desta segunda-feira (15), nova convocação de tropas federais, desta vez para o segundo turno das eleições de 2018. Os agentes seguirão reforçando a segurança do pleito em Fortaleza, Caucaia, Juazeiro do Norte, Maracanaú e Sobral.





O presidente da Comissão de Segurança Permanente do TRE-CE, juiz Eduardo Scorsafava, pediu que a Corte seguisse o mesmo critério adotado no primeiro turno, quando foram contemplado municípios com mais de 100 mil eleitores. O procurador regional eleitoral, Anastácio Tahim, apresentou parecer favorável à requisição.





Primeiro turno





Durante o primeiro turno, a Corte do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou o pedido do TRE. O voto favorável da presidente da instituição, ministra Rosa Weber, foi acompanhado pelos demais ministros.





