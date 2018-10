VACINA CONTRA O DIABETES É TESTADA COM SUCESSO! CIENTISTAS COMEMORAM

O diagnóstico de pessoas com diabetes em todo o mundo cresce consideravelmente, por isso as autoridades da área de saúde têm grande preocupação com esses dados alarmantes. A melhor solução para evitar que mais indivíduos se tornem diabéticos é a prevenção, porém, além do fator genético e de possível pré-disposição, as informações sobre os cuidados com os hábitos e testes preventivos, ainda não são meios suficientes para a população se dar conta dos riscos.





O sonho de se ter uma vacina capaz de oferecer segurança e ainda ser eficaz contar o diabetes se tornou realidade.





Comunidade médica científica está comemorando o sucesso. Após anos de pesquisa o FDA autorizou que testes fossem realizados com seres humanos, desse modo, 150 indivíduos adultos considerados com estágio avançado de diabetes, se colocaram como voluntários para o teste da vacina que tem o bacilo calmette-Guerin (BCG).





A Doutora Denise Faustman que é responsável pelos estudos e também Laboratório de Imunobiologia do Hospital Geral de Massachusetts, com sede em Boston. Contou a novidade em uma entrevista a entrevista à Reuters.





O sucesso da vacina é comemorado pelos cientistas, mas por enquanto ainda serão observados mais voluntários antes da vacina ser liberada a nível mundial para que todos os portadores de diabetes possam finalmente se livrar da doença.





A equipe de cientistas informou que para realização dos testes com a nova vacina, os voluntários passaram por dois processos, eles tiveram que tomas duas doses da vacina com intervalo de tempo de 4 semanas. Com o monitoramento feito em cada pessoa para saber a resposta exata, foi comprovado que as células responsáveis estavam livres da diabetes.





O sucesso dessa vacina é uma conquista para a comunidade científica, mas ainda levará um tempo para liberação em geral. Até lá, todas as pessoas que têm diabetes devem seguir as recomendações médicas e não se descuidar do tratamento. Essa é uma doença silenciosa que pode causar vários danos ao organismo.





Fonte: Maetips