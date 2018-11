BPChoque prende suspeito de ter ordenado a morte de chefão do tráfico do CV em Caucaia

Policiais militares do Serviço Reservado (de Inteligência) do Batalhão de Policiamento de Choque (BPChoque) capturaram, no começo da tarde desta sexta-feira (16), um traficante de drogas apontado como mandante do assassinato de um ex-aliado de facção, crime ocorrido no começo desta semana e que desencadeou uma onda de mortes violentas entre as facções Comando Vermelho (CV) e Guardiões do Estado (GDE) em Fortaleza e Caucaia. O suspeito já está no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro de Fátima.

Escobar, morto na última segunda-feira - Gilaison Ferreira Diógenes, preso hoje (16)





A prisão de Francisco Gilaison Ferreira Diógenes foi realizada após uma intensa investigação e caçada do criminoso nos últimos quatro dias. Ele surgiu como o principal suspeito de ter ordenado a morte de seu ex-parceiro, o também traficante de drogas Robério Santos Menezes, o “Escobar”. O crime aconteceu na tarde da última segunda-feira, na Rua Três Corações, no bairro Granja Portugal.





“Escobar”, segundo a Polícia, comandava o movimento da venda de drogas no Conjunto Araturi, em Caucaia, na RMF. Na tarde de segunda-feira passada ele foi baleado e morto. Câmeras de residências e pontos comerciais gravaram o momento em que “Escobar” é perseguido e baleado por um homem que havia chegado ao local em uma motocicleta, usando capacete e uma mochila. Ele sacou uma pistola e executou o traficante do CV.





Comando





“Escobar” era irmão do também traficante de drogas Adriano Soares Menezes, o “Vô”, tido como um dos principais “conselheiros” do CV no Ceará e que, em 2015, foi transferido de Fortaleza para o Presídio Federal de Catanduvas, no Paraná. “Vô” possui, ao menos, 19 processos na Justiça por envolvimento com o tráfico. Ao ser preso no Ceará, seu irmão teria assumido o posto de comandar a venda de drogas e armas, de acordo com a Polícia.





Escobar” também tinha uma longa ficha criminal. Seria parceiro do também traficante de drogas Antônio Lucivando Nunes da Silva, o “Vandin” ou “Lu”. Os dois passaram a ser investigados desde 2012 pela Delegacia de Narcóticos (Denarc), até que foram presos na comunidade Por do Sol, na CE-040, em Messejana, com cerca de 200 quilos de pasta base de cocaína. “Escobar” também era apontado como suspeito de assassinar um turista na Praia do Cumbuco, em Caucaia, em 2010.





Ainda nas redes sociais, circulou a informação de que a morte de “Escobar” teria sido ordenada por Gilaison Ferreira Diógenes. Ele teria traído a facção CV, matando “Escobar” para assumir o controle do tráfico de drogas em Caucaia já como integrante da organização criminosa rival, a Guardiões do Estado (GDE).