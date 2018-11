CONHEÇA O BLUEELIFE

O Blueelife é um super termogênico e diurético, composto por 13 ervas naturais que comumente são usadas para fazer chá.





Juntas elas potencializam a queima da gordura corporal e proporcionam um emagrecimento de forma rápida e saudável, pois acelera o metabolismo, fazendo com que o organismo libere mais energia, possui enzimas que auxiliam e melhoram a digestão, o suplemento possui ação anti-inflamatória, ajuda a regular o intestino e elimina a retenção de líquidos(beber no mínimo 2L de água por dia).





O Blueelife é um forte inibidor de apetite.





Reduz naturalmente a ansiedade e o estresse, proporcionando bem-estar. Você sentirá uma grande diferença na perca de peso e principalmente na redução de medidas.Isso é BLUEE LIFE. Se for pra mudar que seja pra melhor💪 excelente, Prove e comprove!!!!!









✅ BENEFÍCIOS :





💊 Acelera o metabolismo;





💊 Elimina a Retenção e o inchaço;





💊 Sensação real de saciedade 3x mais;





💊 Redução dos níveis de gordura e os traços do seu corpo, 3x mais rápido;





💊 Protege as células do organismo;





💊 Ajuda na ação anti-inflamatória;





💊 Combate o colesterol;





💊 Previne doenças do coração;





💊 Reduz a ansiedade e o estresse.









🔬 COMPOSIÇÃO





🔹Marmelinho;





ação diurética e anti- inflamatório





🔹carapaça de crustáceo;





dimuni a taxa de colesterol,eficaz na absorção de gordura.





🔹psylium;





eficaz ação laxativa





🔹melissa;





combate à ansiedade,insônia e agitação,melhora a qualidade do sono e ajuda a relaxar





🔹carqueja;





elimina a gordura do figado e possui ação diurética





🔹calunga;





melhora o trato intestinal





🔹hipérico;





combate a depressão,insônia nervosismo, controla a ansiedade e melhora a concentração





🔹chá verde;





acelera o metabolismo seus princípios ativos contribuem para a quebra da gordura e ajuda a controlar o colesterol





🔹aloe vera;





eficaz no rejuvenescimento da pele,promove o crescimento do cabelo,melhora a digestão,reduz a pressão arterial,controla os níveis de açúcar no sangue contém propriedades anti- inflamatórias





🔹garfinea;





reduz o apetite de 8 maneiras diferentes





🔹hibisco;





estimula a queima de gordura corporal,facilita a digestão e combate a retenção de líquido





🔹sene;





controla o trato intestinal e o aparelho digestivo





🔹passiflora;





eficaz no combate à ansiedade.













*CONTRA INDICADO:









🚫 Grávidas e lactantes;





🚫 Pessoas com idade inferior a 18 anos e superior a 55 anos;





🚫 Pessoas com doenças crônicas e doenças cardíacas;





🚫 Não deve ingerir bebidas alcoólicas durante o uso suplemento.









‼ POSSÍVEIS EFEITOS COLATERAIS:





➡ Inibir apetite de 70% a 90%;





➡ Boca seca;





➡ Muita Sede;





➡ Dor de cabeça e fraqueza (para evitar isso não deixe de se alimentar a cada 3 horas );





➡ Suor intenso;





➡ Enjoos (algumas pessoas sente nos primeiros 5 dias).









🔰 SOBRE O PRODUTO :





📌 Contém 30 cápsulas. Uso diário de uma cápsula com o estômago cheio;