DERRAMAMENTO DE SANGUE EM SOBRAL: HOMICÍDIO A BALA É REGISTRADO NO BAIRRO DOMINGOS OLÍMPIO

Violência desenfreada em Sobral! Aconteceu na manhã deste sábado, dia 3, por volta das 06:20h, um crime de morte no bairro Padre Ibiapina, nas proximidades da Igreja Mãe Rainha. As primeiras informações são de que o jovem Everton de Sousa Lima teria ido deixar sua irmã no trabalho, quando foi interceptado por dois indivíduos, que anunciaram o assalto, supostamente a vítima teria reagido ao assalto e um dos acusados fez vários disparos, alvejando-o.

Vítima



Logo após cometerem o crime, os criminosos se evadiram, tomando rumo incerto. A vítima foi residia na Rua Pintor Lemos. As polícias civil e militar compareceram no local do crime, onde realizaram os primeiros levantamentos.





A Polícia Civil abriu um inquérito policial para apurar os crime.



86 homicídios dolosos já foram registrados no ano de 2018.