MARTINÓPOLE-CE: INDIVÍDUO PRESO APÓS QUASE DECEPAR PENA DE INIMIGO COM GOLPE DE FOICE

Um homem foi lesionado gravemente a golpes de foice durante a noite de quinta-feira, 22, na cidade de Martinópole.

Era por volta das 22h00, quando os pms do destacamento local tomou conhecimento que no hospital local havia chegado uma vitima com lesão na perna, trata-se de Vicente de Paula Linhares, 37 anos. De mediato os militares foram ao local e constataram a veracidade do fato, onde colheram informações do acusado e descobriram que se trata de Francisco Marciano dos Santos, 50 anos. De acordo com a vítima, várias pessoas participavam de uma bebedeira quando por motivo banal o acusado passou a lhe agredir, inclusive por pouco não decepa sua perna esquerda com um gole de foice, tendo que ser transferido para Sobral.





Momentos depois os militares iniciaram as diligências e conseguiram efetuar a prisão do acusado em sua residência. Ele foi conduzido para DPC em Jijoca, onde foi autuado em flagrante base ao artigo 129 do CPB, lesão corporal.





Efetuaram a prisão: Sgt Da Costa, Sgt Alberto e Cb Valternei.





