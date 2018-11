A Defensoria Pública do Estado do Ceará e o Centro Universitário Inta (Uninta) - através do Projeto Laços de Família, convidam colaboradores e parceiros para participarem da comemoração dos 4 anos de funcionamento do projeto.





Na ocasião serão entregues comendas para os parceiros que se destacaram em suas áreas de atuação.





Local: Auditório do Uninta

Data: 08 de novembro/2018

A partir das 16h