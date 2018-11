No final da manhã de ontem (14/11), a Equipe da Viatura RAIO 011, realizando patrulhamento pela localidade de Córrego da Onça, no distrito de Bonfim, em Sobral, conseguiu localizar duas motocicletas com queixa de roubo.





As motocicletas estavam em um matagal, quando os policiais militares as localizaram e conduziram a Delegacia 24 horas de Sobral para a realização dos procedimentos cabíveis.





(Sobral 190)