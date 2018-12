Após perder ônibus, menino ganha carona de PMs: mãe agradece!

Um menino de 13 anos ganhou uma carona especial de PMs que resolveram ajudar após ele perder o ônibus, no Guarujá, litoral de São Paulo.





Matheus estava sozinho em um ponto de parada na avenida Tancredo Neves, no bairro Cachoeira, aguardando um veículo da linha 53 para seguir ao treino futsal, na tarde da última quinta-feira (6).





O ônibus se aproximou, ele estendeu o braço, mas o motorista seguiu sem parar para o estudante.





“Eu e meu colega estávamos retornando de uma ocorrência no bairro e nossa viatura seguia logo atrás do ônibus. Vimos tudo. Ele estava sozinho, pediu parada, e o motorista seguiu. Decidimos parar para ver com o menino o que, de fato, tinha acontecido”, lembra o policial militar Joel Bastista Ramos, o cabo Ramos, de 31 anos.





Matheus contou ao policial que estava ali, como faz todas às tardes, após sair da escola, para o bairro Astúrias, onde fica a escola de futsal em que é bolsista.





A viagem tem duração aproximada de 1h, e, ao perder o ônibus, teria que voltar para casa, pois não havia mais tempo de esperar o próximo e seguir para aula.





“Seguíamos em patrulhamento para a mesma região, então nós decidimos levá-lo até o campinho para ele não perder o treino. No caminho, Matheus contou que tem o desejo de ser jogador de futebol, que cursa o 8º ano da escola e que está com boas notas. Pareceu bastante feliz de estar ali com a gente”, conta o cabo Ramos.





No meio do caminho, o policial compartilhou, em uma rede social, uma foto em que o estudante aparece no banco de trás da viatura. A postagem rapidamente viralizou e chegou à mãe do menino.





“Quando eu vi, levei um grande susto. Não entendi nada, mas me acalmei ao ler a legenda da imagem”, comenta a mãe Joseana Amâncio Barbosa, de 34 anos.





O susto que a dona de casateve ao ver o filho dela em uma viatura da Polícia Militar equivale à gratidão que sentiu ao entender o que tinha, de fato, acontecido.





“Em meio a tanta coisa ruim que a gente vê, é tão legal encontrar algo desse tipo, não é? Ainda mais com o meu filho. Eu não consegui falar com ele na hora, pois já estava no treino, mas quando voltou para casa, nós conversamos e ele me disse ter ficado feliz”, diz a mãe.





Matheus, tímido e com poucas palavras, disse ao G1 que também não entendeu muito bem quando viu a viatura parando no ponto de ônibus. “Eles me perguntaram e eu disse para onde eu estava indo. Daí, eles falaram que poderiam me levar. Eu aceitei. Quero ser jogador de futebol, sim, mas agora já pensei em ser policial”.





Repercussão





O Cabo Ramos disse estar surpreso com a repercussão da carona.





“Não estamos nas ruas para apenas combater a criminalidade. Estamos, também, para ajudar as pessoas naquilo que precisem. E isso não foi apenas uma gentileza. É gratidão poder ajudar. Eu não aceito injustiça e não foi justo o motorista não ter parado para o Matheus, seja lá qual for o motivo”.





Com informações do G1