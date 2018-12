CRUELDADE HUMANA: Cachorro é atacado a pauladas em supermercado e morre em SP

Segundo testemunhas, segurança terceirizado teria tentado envenenar o animal e depois o golpeado com uma vassoura diversas vezes.





Um funcionário terceirizado de uma rede de supermercados se envolveu numa polêmica após ser suspeito de matar um cachorro a pauladas, na última quarta-feira (28), em Osasco, na região metropolitana de São Paulo.





Segundo testemunhas, o segurança terceirizado teria envenenado o animal, mas como ele não veio a óbito imediatamente, o funcionário pegou uma vassoura e golpeou o cachorro várias vezes. A agressão ocorreu dentro do estabelecimento.





O Departamento de Fauna e Bem Estar Animal, do município de Osasco, foi chamado para prestar atendimento ao cachorro ferido e sangrando, que foi encaminhado ao departamento para atendimento emergencial. De acordo com o departamento, o animal, que foi resgatado meia hora após o chamado, chegou consciente no local, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Fotos divulgadas na internet mostram cachorro sangrando após maus-tratos

Em nota, o Carrefour, supermercado em que ocorreu o fato, disse que repudia qualquer tipo de maus-tratos contra animais e que o cachorro circulava pelo estacionamento há dias, incomodando os clientes. O supermercado reconheceu ainda que o funcionário, ao tentar afastá-lo, feriu as patas do animal. De acordo com a rede, o Centro de Zoonoses de Osasco foi acionado e o animal faleceu em decorrência do uso de um enforcador, usado pelos profissionais.





Em um complemento da nota posterior, a rede de supermercados afirmou ainda que "o Carrefour reconhece que um grave problema ocorreu em sua loja de Osasco" e que "a empresa não vai se eximir de sua responsabilidade".





Questionado sobre a acusação, o departamento de zoonoses afirmou que somente o inquérito policial, instaurado quatro dias após o incidente (quando receberam informações que se tratava de um caso de maus-tratos), poderá indicar as causas da morte e a quem cabe a responsabilidade.





O caso foi levado à Delegacia de Polícia de Investigações Sobre o Meio Ambiente e Setor de Produtos Controlados Seccional de Osasco. Seis testemunhas vão prestar depoimento e um suspeito já foi identificado.





*Estagiária do R7, sob supervisão de Ingrid Alfaya