Deputado Moses garante mais de R$ 400 mil para pavimentação de Mucambo

Nesta quarta-feira (05), a Secretaria de Desenvolvimento Regional, vinculada ao Ministério de Integração, publicou a ordem bancária no valor de R$ 409 mil referente à segunda parcela do recurso de programação destinado pelo deputado federal Moses Rodrigues (MDB-CE) para a pavimentação da área urbana do município de Mucambo, Norte do Ceará.





“A pavimentação em pedra tosca das ruas da cidade de Mucambo sempre foi um desejo da população. Desde que assumiu o mandato, o Prefeito Canarinho abraçou a causa e buscou apoio em nosso gabinete. Juntamente com o Presidente do Congresso Nacional, Senador Eunício Oliveira, destinamos um total de R$ 1 milhão para o projeto que, hoje, se torna realidade”, destacou o parlamentar.





Além do Centro da cidade, serão contempladas com a pavimentação ruas dos bairros Vila Mariana, Vila Betânia, Sumaré, Mucambinho, Vila do Açude.