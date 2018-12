Faltando apena 11 dias para o fim de 2018, Ceará já registra 4.701 assassinatos

Faltando apenas 11 dias para o fim de 2018, o número de homicídios no Ceará neste ano atingiu, nesta quinta-feira (20), o número 4.701 casos. Somente nas últimas 24 horas, entre a madrugada de quarta-feira e a manhã de hoje, foram registrados 17 mortes violentas, com 14 homicídios e mais três mortes decorrentes de intervenção policial.





Em Fortaleza, quatro assassinatos foram registrados ontem, nos bairros Presidente Kennedy, São Bento, Edson Queiroz e Lagoa Redonda. Já na manhã de hoje, um corpo com marcas de violência foi encontrado próximo a uma barraca da Praia do Futuro.





Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foram registrados quatro assassinatos ontem, nos Municípios de Maracanaú (2 casos), Caucaia e São Gonçalo do Amarante. E na manhã de hoje, um homem foi morto na periferia da cidade de Pacajus.





Sertão





No Interior Norte, dois assassinatos ocorreram no Município de Palmácia, na região do Maciço de Baturité (a 62Km de Fortaleza).





No Interior Sul, crimes de morte ocorreram nas últimas 24 horas nos Municípios de Jucás e Russas.





Três casos de morte por intervenção policial também ocorreram durante o plantão. Em Horizonte, dois bandidos morreram numa troca de tiros com policiais militares do Batalhão de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio), em Horizonte.





O terceiro caso ocorreu em Aquiraz, por volta de 23h50.





(Blog Fernando Ribeiro)