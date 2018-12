MATANÇA: Mais um fim de semana violento no Ceará deixa 37 pessoas assassinadas

Trinta e sete assassinatos foram registrados no fim de semana no Ceará, elevando para 4.667 o número de Crimes Violentos, Letais e Intencionais (CVLIs), no acumulado do ano. Em 16 dias de dezembro foram registrados 199 homicídios, latrocínios e lesões corporais com óbito em todo o estado. Entre a manhã de sexta-feira (14) e o começo da madrugada de hoje (17), ocorreram quatro casos de duplos homicídios, além de uma chacina com três mortos e um ferido.





Em Fortaleza, 10 assassinatos ocorreram no fim de semana nos seguintes bairros: Praia do Futuro (duplo), Dias Macedo (dois crimes), Conjunto Palmeiras, Vicente Pinzón, Meireles, Sabiaguaba, Barroso e Antônio Bezerra.





Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) foram registrados 14 assassinatos nos seguintes Municípios: Caucaia (4), Maracanaú (3), Pacatuba (duplo), Itaitinga, Eusébio, Horizonte, Maranguape e Pacajus.





No Interior Norte, 10 pessoas foram assassinadas nos Municípios a seguir: Ocara (3 mortos), Trairi (2), Varjota (2), Tamboril, Itarema e Itapipoca.





No Interior Sul, foram registrados somente três assassinatos: Pedra Branca (duplo) e Quixeramobim.





Chacina e duplos





Três homens foram mortos, na noite da última sexta-feira (14), no Município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O crime ocorreu durante um tiroteio na Rua Torreon, no Parque Potira. Os mortos foram identificados como Felipe Silva Alves, 29 anos (morreu no local); Marcos Erialdo Moreira de Souza (faleceu na UPA), e Ernilton Gilo da Silva (faleceu no IJF-Centro). A chacina está sendo investigada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).





Os irmãos Elton Jonathan Mendes Teixeira, 25 anos; e Rodrigo Mendes Teixeira, 18, foram executados, a tiros, no fim da manhã de sexta-feira (14), dentro de um salão de beleza localizado na Avenida Dioguinho esquina com a Rua Edmundo Falcão, na Favela dos Cocos, na Praia do Futuro, na zona Leste de Fortaleza.





No bairro Alto São João, em Pacatuba, na RMF, dois homens foram seqüestrados e mortos, a tiros, na noite do domingo (16). O corpo de um deles foi encontrado ainda ontem, e o o segundo somente no começo da manhã desta segunda-feira. Um dos mortos foi identificado somente por “Lourinho”. O outro não portava documentos.





Em Ocara (a 101Km de Fortaleza), um casal foi assassinado, a tiros, por volta de 20h20 de sexta-feira passada. Conforme informações da Polícia, bandidos atiraram contra o veículo onde as vítimas viajavam. O guiador, identificado apenas por Henrique, perdeu o controle da direção do carro após ser baleado. O automóvel capotou. Em seguida, os pistoleiros se aproximaram e fuzilaram o casal que estava preso nas ferragens do veículo. Informações extra-oficiais dão conta de que a mulher morta seria uma advogada e filha de um oficial da Polícia Militar.





Em Pedra Branca, dois homens foram mortos logo após terem lesionado a tiros um comerciante na a localidade de Sítio Barreiros, na zona rural. Os atiradores fugiram do local do atentado em uma motocicleta vermelha. Mas, logo depois, foram encontrados mortos, a tiros, na localidade conhecida como Quieto. O comerciante baleado está internado em estado grave, no IJF-Centro, na Capital.



Fonte: Blog do Jornalista Fernando Ribeiro