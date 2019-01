Um jovem acusado de assalto foi linchado no conjunto Mário Covas, na região do bairro Angelim, na zona Sul de Teresina.A população do conjunto feriu o acusado de assalto na cabeça.





Os populares chamaram a Polícia Militar (PM), que levou o jovem para atendimento médico no Hospital de Urgência de Teresina (HUT) e depois para a Central de Flagrantes de Teresina onde responderá pela acusação do crime. (Meio Norte)