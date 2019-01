Aeronave cai na praia de Águas Belas, em Cascavel; uma pessoa morreu e outra está desaparecida

Segundo o Corpo de Bombeiros, chuva pode ter provocado a queda do monomotor.

Uma aeronave monomotor caiu na manhã deste sábado (12) na praia de Barra Velha, em Águas Belas, no município de Cascavel. Uma pessoa morreu no local e outra pessoa a bordo do avião está desaparecida, segundo o Corpo de Bombeiros.





O piloto foi identificado como Tarcisio Tiburcio Frota Filho. Ele estava com o genro, que até a publicação ainda não havia sido encontrado. Os dois partiram do clube Catuleve, em Aquiraz.





A aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) foi acionada para ajudar no resgate, mas devido a submersão das partes maiores, não foi possível localizar as vítimas, de acordo com o tenente-coronel Marcos Costa. Segundo ele, informações colhidas no local indicavam que os materiais que faziam parte do monomotor não eram aeronáuticos.





Segundo o Corpo de Bombeiros, que atendeu à ocorrência, a chuva pode ter contribuído para o acidente. O órgão enviou uma equipe de mergulhadores para o local para realizar a localização do corpo da aeronave e da outra pessoa que está desaparecida. Também foi solicitado o apoio da Capitania dos Portos do Ceará (CPCE).