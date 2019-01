PM recaptura fugitivos da cadeia pública de Santana do Acaraú

Eles estavam foragidos e foram presos e recolhidos ao presídio de Sobral.

A Polícia Militar de Santana do Acaraú prendeu na manhã desta sexta-feira (11), três fugitivos da cadeia pública da cidade, segundo a PM, Francisco Ricardo Neto, Luiz Rafael de Oliveira de Paula e Victor Ferreira Lima Neto, foram recapturados por volta das 8h30min nas proximidades do estádio Braizão. Os homens foram conduzidos ao Presídio Regional de Sobral. Participaram da ação, Sargento Edilano, Soldados Hatimones e Batista. A cadeia publica de Santana do Acaraú está desativada e todos os presos foram transferidos para outros presídios no estado.





(Tribuna dos Vales)