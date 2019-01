No início da noite do último Sábado (12/01), um homem realizou um assalto a um salão de beleza no bairro do Junco em Sobral. ( ver matéria





Na noite de ontem, policiais militares do Raio 05, conseguiram prender o autor do delito no Residencial Nova Caiçara.





Josué Wemerson Muniz Pereira, 23 anos, foi preso e conduzido a Delegacia 24 horas de Sobral, onde foi autuado em flagrante por crime de roubo.





Fonte: Sobral 190