SOBRAL-CE: POLICIAIS MILITARES DO RAIO RECUPERAM MOTOCICLETA ROUBADA

No final da noite da última sexta (18/01), PMs do RAIO 011, realizando patrulhamento ostensivo pela Rua Maria Alice Barreto no bairro Alto da Brasília, visualizou um homem em atitude suspeita.





Ao realizar abordagem pessoal, foi verificado que na residência do suspeito estava uma motocicleta que havia sido roubada na cidade de Massapê no início do mês.





Diante dos fatos, Damião Sousa da Silva, 45 anos, foi conduzido a Delegacia 24 horas de Sobral para a realização dos procedimentos cabíveis.





(Sobral 190)