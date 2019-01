RONALDINHO REATA COM DUAS NAMORADAS, E OS TRÊS VOLTAM A MORAR JUNTOS EM MANSÃO

Segundo matéria da Rede TV, o craque voltou a morar com as duas namoradas.

De acordo com publicação do site da Rede TV, o jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho, 38 anos, reatou a relação tripla que tinha terminado com as mineiras, Priscilla Coelho e Beatriz Souza.





Em maio deste ano, ele chegou a negar que se casaria com duas mulheres. No entanto, nas redes sociais é possível perceber que ele vai passar o Réveillon acompanhado das duas, e que a relação está harmoniosa entre os três novamente.





Ainda segundo a matéria, os três já haviam voltado a morar juntos em uma mansão na Barra da Tijuca no Rio de Janeiro.





Em seu Instagram, Pricila postou uma retrospectiva de 2018 e o trio aparece em uma das fotos o trio aparece em um restaurante de Barcelona, na Espanha.