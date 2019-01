O roubo aconteceu na manhã do último sábado (19), por volta das 06:00h, nas proximidades do Kachoeiros Motel, no bairro Cohab 3.





Um cidadão transitava com sua esposa em uma motocicleta, quando foi abordado por três elementos a pé e armados de revólver. Os bandidos anunciaram o roubo e subtraíram os pertences das vítimas.





Logo após o roubo, os criminosos fugiram em rumo ao residencial Nova Caiçara.





(Sobral 24 horas)