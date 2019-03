Defensor público se envolve em colisão no trânsito, é perseguido pela polícia e levado à delegacia

Acidente foi registrado no Bairro Aldeota; a polícia emitiu um ofício e encaminhou a ocorrência ao TJ-CE.



Um defensor público estadual foi conduzido ao 2º Distrito Policial pela Polícia Militar após se envolver em um acidente de trânsito e discutir com PMs, na madrugada deste domingo (10), no Bairro Aldeota, em Fortaleza. Cláudio Plutarco Nogueira Júnior foi encaminhado à delegacia por desacato aos policiais e por crime de trânsito, segundo a Polícia.





De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, o outro motorista envolvido no acidente procurou uma equipe da Polícia Militar da área e informou sobre a colisão, na Avenida Senador Virgílio Távora. De acordo com a versão do condutor, o defensor público se negou a resolver a situação no local.





Ao se aproximar do ponto da ocorrência, a equipe da polícia deparou-se com o defensor público fugindo do local. O homem chegou a dirigir por seis quarteirões na contramão até ser abordado pelos policiais, informou a SSPDS.





Segundo testemunhas, o defensor apresentava sinais de embriaguez. Um vídeo gravado no local mostra o homem com dificuldade de se equilibrar enquanto fala com os PMs.









Foro privilegiado





Nogueira Júnior foi conduzido à Perícia Forense para fazer exame de alcoolemia, mas se recusou a realizar o teste. Conforme previsto na Constituição Estadual, segundo a SSPDS, membros da Defensoria Pública possuem foro privilegiado e o servidor só poderia ficar preso em caso de crime inafiançável.





Ainda de acordo com a secretaria, a Polícia Civil emitiu um ofício e encaminhou a ocorrência ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ-CE), onde o caso está em andamento, aguardando análise do desembargador de plantão.





A Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado do Ceará (Adpec) afirmou que vai prestar defesa jurídica ao defensor público e que as responsabilidades do ocorrido estão sendo apuradas.





(Diário do Nordeste)