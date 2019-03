Gols de Waldison e Jefferson Maranhense mantém Guarany vivo no estadual

Com um primeiro tempo praticamente resumido em escanteios e poucas chances de gols criadas, Guarany de Sobral e Ferroviário protagonizaram o melhor segundo tempo de todos os jogos do Campeonato Cearense de 2019 até aqui.





Com um um pré-jogo bem tenso, as duas equipes buscavam apenas a vitória.

Para o Ferroviário, nem tanto, mas para o Cacique do Vale a vitória no jogo da noite desta quarta-feira (13), manteria a equipe viva na disputa por uma vaga na semifinal do estadual e para a Série D do brasileirão do próximo ano.





O Tubarão da Barra veio bem desfalcado em seu sistema defensivo, já o Bugre veio bem reforçado pelo lado ofensivo. O técnico rubro-negro, Gilmar Silva, teve os retornos de Makeka e do atacante Waldison.









O jogo





Como já mencionado, o primeiro tempo foi triste. A bola pouco chegava ao ataque. Foram poucas chances de gols criadas pelos atacantes. A pressão estava em cima dos sobralenses. O artilheiro do estadual, Edson Carius, apareceu em alguns lances de cabeça, mas todos sem êxito. O primeiro tempo terminou empatado em 0 a 0.





O intervalo serviu para que Gilmar e Marcelo Vilar puxassem as orelhas de todos os seus comandados. E funcionou!





Logo aos 23 segundos da etapa final Waldison recebeu um ótimo passe de Pedro e de primeira colocou a bola na rede. O Ferroviário respondeu aos 31 minutos, quando Edson Cariús, recebeu na entrada da área e cobriu Douglas. O atacante se isola na artilharia do estadual com 10 gols.





O Guarany de Sobral desempatou o jogo com um golaço de Jefferson Maranhense aos 35 minutos. O meia, que entrou durante o segundo tempo aproveitou o passe de Bruno Ribeiro, que também entrou na segunda etapa, driblou o goleiro e deu números finais à partida. Na comemoração, o jogador chegou a se emocionar.





Com a vitória o Cacique do Vale respira e agora se prepará para enfrentar o Atlético Cearense, na próxima quarta-feira (20), às 21:30, no Estádio Domingão, em Horizonte. O confronto Vale vaga na semifinal do estadual na Série D de 2020.









Incidente





Antes de a bola rolar, o zagueiro Lucão e o meia Hemerson Sobral, não relacionados para o jogo, ficaram feridos após o vidro de uma das cabines do Estádio do Junco quebrar e pedaços de vidro os atingirem. Eles receberam os primeiros socorros ainda no estádio e foram encaminhados para uma unidade hospitalar do município. Eles receberam alta momentos depois.









Público e renda





O público total foi de 1159 espectadores e a renda da partida foi de R$9.365,00. A Rádio Coqueiros FM e o Sobral Portal de Notícias, transmitiram o jogo AO VIVO. Confira os gols abaixo:

Fonte: Sobral Portal de Notícias

Foto: Amaral Torquato