Presidente do Paraguai celebra entrega de líder do PCC

Em seu perfil oficial no Twitter, Mario Abdo celebrou: “Parabéns à Polícia Nacional e ao Gabinete do Procurador!”

O presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, divulgou uma fotografia do traficante Thiago Ximenes, encapuzado e escoltado pela Polícia Nacional para entrega às autoridades brasileiras.





Matrix é o líder PCC mais importante já capturado no Paraguai. O criminoso se entregou na última sexta-feira, três dias após ter escapado de um confronto com a polícia que terminou com a morte do também brasileiro Reinaldo de Araújo.





‘Matrix’ estava escondido na mata, a menos de dois quilômetros do local em que seu parceiro foi morto em confronto com os policiais, na Villa Ygatimi, departamento de Canindeyú.





(Renovamídia)