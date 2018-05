EM CAMOCIM, SOBRALENSE É FLAGRADA TENTANDO INTRODUZIR MACONHA E COCAÍNA PARA DENTRO DA CADEIA PÚBLICA

Uma jovem de 19 anos foi presa ao ser flagrada tentando entrar com drogas na cadeia pública de Camocim. O caso aconteceu por ocasião das visitas aos internos que acontecem nas quartas e sábados.

Era por volta das 09h20 de ontem, sábado 05, quando a jovem Mércia Lira Alves de Sousa entrou na cadeia para visitar os irmãos que estão presos e ao ser revistada por uma agente penitenciária foi flagrada com 30 gramas de maconha e uma trouxa de cocaína. Vale ressaltar que a acusada está no sexto mês de gravidez e a droga estava escondida dentro do sutiã. Sem saber o que dizer em sua defesa a mulher demonstrava muito nervosismo e entrou várias vezes em contradição. Diante dos fatos uma viatura da PM foi acionada e a acusada foi conduzida para a DPC onde o caso foi apresentado ao delegado plantonista que resolveu autuá-la em flagrante por crime de tráfico de drogas, sendo a acusada conduzida para a cela feminina da cadeia pública de nossa cidade.





(Camocim Polícia 24h)