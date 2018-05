Homem filmado agredindo jovem em lanchonete pede desculpas e diz que família vive "verdadeiro inferno"

A defesa do homem que foi filmado agredindo um jovem de 17 anos dentro de uma lanchonete em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, divulgou nota com pedido de desculpas do agressor. O caso ocorreu na noite da terça-feira (1º), na Mc Donald’s da Rua Artur Muniz, e o vídeo viralizou nas redes sociais. Nesta sexta-feira (4), os pais do adolescente foram à delegacia.





O texto começa esclarecendo que o promotor de vendas Wenceslau dos Santos, 37 anos, é empregado de uma empresa privada e não tem passagem criminal e descreve que ele saiu em defesa da filha pelo constrangimento ocorrido após “reiteradas provocações por parte dos adolescentes”.





A nota afirma que “não foi um simples grito” que gerou a agressão e que a lanchonete vai disponibilizar imagens para comprovar o episódio. Wenceslau afirma ainda que seu ato foi “instintivo e em legítima defesa” e lamenta a repercussão do caso.





“Se eu pudesse voltar atrás teria controlado melhor a situação, por isso peço desculpas pelo ato.”





No vídeo, gravado por um cliente da lanchonete, é possível ver parte da confusão. O homem aborda o jovem agressivamente e começa a ameaçá-lo, porque ele teria assustado a sua filha com o grito.

Enquanto o jovem pede desculpas, o homem põe o dedo na cara dele, gritando: “Tu gritou (sic) no ouvido da minha filha”. Mesmo após o adolescente se desculpar repetidamente, ele continua a discutir e segura o garoto pelo pescoço, até ser afastado por um segurança da lanchonete.

Em seguida, o homem grita várias vezes para que ninguém toque nele e continua a discussão. Em certo momento, ele dá um tapa no rosto do garoto, de 17 anos, que é retirado de lá por uma mulher e pelo segurança.

Em outro vídeo, filmado por um amigo do jovem, é possível ver que ele está na fila do caixa da lanchonete, próximo ao agressor. No que parece ser uma brincadeira, o garoto vira de costas, olha para a câmera e dá um grito dentro do estabelecimento.

A advogada de Wenceslau, Isabel Mota, aponta que o cliente dela foi demitido do emprego e a família dele tem recebido até ameaças de morte por meio das redes socias. Wenceslau tem esposa e dois filhos, que estavam presentes no momento da ocorrência.





“Eu e minha família estamos vivendo um verdadeiro inferno com as informações falsamente divulgadas”





O caso está sendo investigado pelo Departamento de Polícia da criança e do Adolescente (DPCA), onde foi instaurado um termo circunstanciado por lesão corporal. Até as 10h desta sexta-feira (4), o agressor não tinha sido intimado a prestar depoimento, mas a advogada afirmou que ela vai se apresentar espontaneamente.

“A população precisa ter cuidado, pois a violência provocada pelas informações erradas veiculadas é maior que o próprio ato [do Wenceslau]. Daqui a pouco a família vai ser linchada. Ele reconhece o erro, diz que foi um ato impensado provocado pela situação gerada pelos adolescentes, se arrepende da atitude e vai pagar pena pelo crime previsto, lesão a um menor”, aponta a advogada.





Veja abaixo a íntegra da nota de defesa:





“Informações equivocadas estão sendo lançadas a respeito do Sr. Wenceslau dos Santos acerca do caso que ocorreu em um estabelecimento comercial localizado em Boa Viagem. Trata-se de um cidadão de bem, sem qualquer passagem criminal, empregado em uma empresa privada, que após reiteradas provocações por parte dos adolescentes, saiu em defesa de sua filha pelo constrangimento ocorrido.

Já é de conhecimento de diversas pessoas que aqueles adolescentes comumente geram confusões e fazem o uso de bebida alcoólicas que são compradas no estabelecimento sito à frente. Em momento algum o Sr. Wenceslau teve qualquer intenção de gerar conflito, realizando apenas defesa de uma menor, a sua filha.

Ao contrário do que está sendo narrado, não foi um simples grito que gerou a situação, inclusive as imagens serão disponibilizadas pelo estabelecimento a fim de comprovar o episódio narrado. Situação essa que o mesmo lamenta, vez que está recebendo ameaças de morte, bem como sua esposa e seus dois filhos que estavam presentes no momento da ocorrência.

Além dos prejuízos de ordem moral, o mesmo perderá seu emprego por só estar sendo veiculado um lado da história. ‘Lamento que a situação tenha chegado a tal ponto, o meu ato foi instintivo e em legítima defesa por uma situação completamente desrespeitosa criada por aqueles adolescentes. Se eu pudesse voltar atrás teria controlado melhor a situação, por isso peço desculpas pelo ato. Ocorre que sou um pai e garanto que qualquer um em meu lugar também tomaria as atitudes necessárias. Além disso quero deixar claro que jamais tive meu nome relacionado a qualquer atitude criminosa ou homofóbica. As pessoas falam ser ter a mínima consciência do que podem causar. Eu e minha família estamos vivendo um verdadeiro inferno com as informações falsamente divulgadas. Em momento algum realizei qualquer comentário ligado a homofobia, inclusive no vídeo a pessoa que utiliza o termo veado é um terceiro’, disse o Sr. Wenceslau”.





