Mais 15 pessoas foram assassinadas no Ceará nas últimas 24 horas, entre elas, duas adolescentes

Quinze pessoas foram assassinadas no Ceará nas últimas 24 horas, sendo seis delas nas ruas de Fortaleza, outras cinco na região Metropolitana (RMF) e mais quatro no Interior. Na manhã desta terça-feira (8), o filho de um ex-vereador do Município de Horizonte (RMF) foi executado com vários tiros disparados à queima-roupa. Com os últimos assassinatos, o número de Crimes Violentos, Letais e Intencionais no Ceará chega a 76 em oito dias de maio e totaliza 1.802 no ano.





O jovem assassinado em Horizonte na manhã de hoje (8) foi identificado como Lucas Estevão Nogueira da Silva, 21 anos, filho do ex-vereador conhecido como “Luciano do Mercado”. O rapaz já havia sofrido um atentado há alguns meses e , provavelmente, continuava sob ameaças. Nesta manhã, ele acabou caindo numa emboscada na Rua Olho d’Água, no bairro Diadema 2 e foi executado sumariamente. Socorristas do Samu constataram vários tiros e o óbito.





Matança





Além do assassinato desta manhã em Horizonte, a Polícia registrou nas últimas 24 horas outros quatro crimes de morte na Região Metropolitana de Fortaleza, sendo dois em Maracanaú e mais dois em Aquiraz e Guaiúba.





Na Capital, seis pessoas foram assassinadas, entre elas, duas garotas adolescentes. Os crimes de morte em Fortaleza ocorreram nos seguintes bairros: Planalto Ayrton Senna (às 12:30 de segunda), Bonsucesso (13:52), Parque Santa Rosa (14:20), Granja Lisboa, Alto da balança (9:30) e Passaré (22:43). Neste último crime, um jovem foi executado com nove tiros, segundo constatou o Samu.





Já no Interior do estado, quatro pessoas foram assassinadas nos seguintes Municípios da Região Norte: Redenção (1:30), Itarema (2:30), Barreira (6:30/achado de cadáver) e Marco (16:00/achado de cadáver)





Garotas mortas





Duas adolescentes estão entre as 15 pessoas assassinadas no Ceará nas últimas 24 horas. O primeiro crime ocorreu por volta de 9h30 de segunda-feira na Rua Sousa Pinto, no bairro Alto da Balança, onde uma garota identificada como Vitória Régia Maia, 17 anos, foi assassinada a tiros por desconhecidos.





A segunda vítima foi identificada como Jaimara Araújo Miranda, também de 17 anos. A adolescente foi executada a tiros em um matagal localizado na Rua Manoel Antônio Leite, no bairro Bonsucesso. Moradores teriam acionado a Polícia ao ouvir gritos da vítima vindos de um terreno baldio. Logo depois, o corpo foi encontrado no matagal. (Blog Fernando Ribeiro)