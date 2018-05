MORRE DONA ALDA, MÃE DE XUXA MENEGHEL

Mãe da apresentadora batalhava contra o Parkinson e morreu nesta terça-feira (8).





Dona Alda, mãe de Xuxa Meneghel, morreu em casa aos 81 anos nesta terça-feira (8). A informação foi confirmada pela assessoria da apresentadora para a QUEM. Dona Alda morava com Xuxa no Rio e sofria da doença de Parkinson.





Segundo a assessoria, o laudo médico ainda não foi divulgado. Dona Alda lutava com a doença há cerca de 17 anos e chegou a realizar parte do tratamento nos Estados Unidos.





Xuxa usou o Instagram para falar sobre a morte da mãe. "Meu passarinho voou e vai pintar um lindo pôr do sol para nós. Obrigada a todos pelas orações", escreveu ela. Veja a homenagem abaixo. Na semana passada, a apresentadora, que tem o nome da mãe tatuado no pulso, havia pedido orações para os internautas.





A mãe da apresentadora já estava no último estágio da doença, que provoca a degeneração progressiva das células responsáveis pelo movimento e equilíbrio. Xuxa também perdeu o pai, Luiz Floriano Meneghel, em março do ano passado por falência múltipla dos órgãos em função de complicações derivadas de uma osteoporose grave.





Em setembro de 2015, Xuxa perdeu o irmão mais velho, Cirano Rojabaglia. Alguns meses após a morte, em resposta a um comentário, Xuxa revelou que a mãe ainda não sabia do falecimento do filho.





No começo de 2014, Dona Alda chegou a passar 38 dias internada no hospital por conta de uma infecção respiratória bacteriêmica (pneumonia), complicada pela doença de Parkinson. A última internação foi em 2016 por conta de uma infecção urinária.





Em entrevista à coluna de Mônica Bergamo em agosto do ano passado, Xuxa explicou o estado da mãe. "Ela não se comunica mais com a gente, não mexe mais nem um dedo. Ela tá presa no corpo. [O Parkinson] vai fazendo com que alguns órgãos parem de funcionar. Então parou o estômago, ela se alimenta por sonda, não anda, não fala. Vai diminuindo tudo e ela vai ficando presa dentro desse corpo, como num casulo", disse a apresentadora.





Em janeiro, na data do aniversário de Dona Alda, Xuxa também fez uma homenagem para a mãe. "Minha Aldinha hoje faz 81 anos... Tem alguns anos que minha Aldinha não pode mais nos beijar ou abraçar... Tem alguns anos que a minha guerreira está fazendo de tudo pra ficar aqui com a gente... Tem alguns anos que eu me pergunto porque ela sofre tanto, já que só deu amor pra quem a conheceu... Tem alguns tantos anos que eu me pergunto o que eu fiz pra merecer a melhor mãe do mundo? Tem alguns anos que eu peço um milagre", escreveu no Instagram.





Alda sempre esteve presente na carreira da filha e da sua neta, Sasha. A família Meneghel chegou ao Rio de Janeiro no início da década de 70 e contou com a dedicação da matriarca para cuidar dos filhos.





Fonte: Quem

(Por Diego Bargas, Isabela Pacilio e Mariana Stocco)