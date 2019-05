Um roubo a pessoa foi registrado na madrugada deste sábado (25), nas proximidades da praça de Cuba, centro da cidade.





Um casal foi abordado por dois criminosos armados de revólver em uma moto. Os criminosos levaram dois celulares.





As vítimas foram surpreendidas pelos assaltantes, quando reduziram a velocidade do carro no semáforo.





A dupla se evadiu do local do crime, seguindo destino ignorado.





(Sobral 24 horas)