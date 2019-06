Neymar se defende sobre acusação de estupro; veja bate-papo entre o jogador e a mulher que o acusa

Uma brasileira acusa o jogador Neymar de tê-la estuprado em Paris, na França, no mês passado. A mulher registrou boletim de ocorrência em São Paulo. A informação foi divulgada inicialmente pelo UOL Esporte neste sábado (1º).





O jogador e a mulher teriam se conhecido por meio das redes sociais e Neymar, por intermédio de um amigo, mandou passagens e pagou hospedagem em um hotel de Paris.





Em 15 de maio, ainda de acordo com o Uol Esporte, Neymar estaria embriagado, teria ido ao quarto onde a mulher estava hospedada e usado de violência para manter relação sexual com ela.





Com medo, a brasileira optou por registrar boletim de ocorrência na volta ao Brasil. Ela procurou a polícia já em São Paulo, em 31 de maio. O caso será investigado pela 6.ª Delegacia de Defesa da Mulher, no bairro de Santo Amaro, em São Paulo. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo confirmou que o registro do BO e disse que não divulga mais detalhes porque o inquérito segue em sigilo.









Pai de Neymar diz que se trata de chantagem





Ao UOL, o staff de Neymar disse que não tinha conhecimento sobre o assunto. Mas o pai de Neymar falou à TV Bandeirantes sobre caso e disse que não houve crime, que a relação foi consentida e que a mulher tentava extorquir o jogador. De acordo com “Neymar pai”, a brasileira quis armar uma armadilha para o atleta, mas eles vão provar que a jovem tentava chantagear o atacante.









Atleta colocou vídeo em mídias sociais





No fim da noite de sábado, Neymar publicou vídeo no Instagram em que disse estar surpreso com a acusação. Nos últimos três minutos do vídeo, o jogador mostra as conversas que teve com a mulher, incluindo fotos enviadas por ela e que incluem nudez.





Confira o vídeo das conversas entre Neymar e da mulher que afirma ter sido estuprada pelo jogador.