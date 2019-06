Quiterienses são presos em Ipu acusados de praticarem assaltos em toda a região

Dois homens foram presos na manhã desta segunda-feira (24), no distrito de Várzea do Giló, município de Ipu, acusados de praticarem vários assaltos naquela cidade e também em Hidrolândia e Santa Quitéria.





José Bento Marques Lima, 23, residente no bairro Pereiros e Douglas Benedito de Sousa, residente no Manduca Penteado, em Santa Quitéria, foram capturados pelos policiais militares e guardas municipais daquela cidade, logo após praticarem um assalto a um supermercado no bairro Alto dos 14 e a uma farmácia no bairro Boa Vista.

Segundo a Polícia Militar, na semana passada, a dupla já havia assaltado o mesmo supermercado e também em um posto de combustível em Várzea do Giló.





Antes de chegarem em Ipu, na madrugada de hoje, José Bento e Douglas fizeram um arrastão, começando pelo Auto Posto São José, em Santa Quitéria, onde tomaram um aparelho celular do vigia; e em seguida, no Posto Talismã, em Hidrolândia.





Em posse dos assaltantes, os policiais apreenderam armas, uma moto Honda CG 150 de cor preta e placa HWR-6627 (com queixa de roubo) e vários objetos produtos dos roubos. Eles foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Guaraciaba do Norte, onde serão autuados em flagrante.





(A Voz de Sta. Quitéria)