SOBRAL-CE: Operação contra jogo do bicho tem dez detidos; material e dinheiro foram apreendidos

A Operação Lei para Todos, realizada pela Polícia Civil de Sobral detém dez pessoas por envolvimento com jogo do bicho, nesta quinta-feira (27). A polícia cumpriu mandado em três centrais que administravam os jogos ilícitos no município. Materiais e o valor de R$ 9.500,00 em espécie foram apreendidos. Os suspeitos foram levados para a delegacia para prestar esclarecimentos e depois foram soltos. Eles vão responder a Termo Circunstanciados de Ocorrência (TCO).





O delegado municipal de Sobral, Márcio Luís, afirma que a polícia civil vinha realizando um estudo sobre as principais sedes onde se concentravam os administradores do jogo do bicho no município, que, segundo ele, ocorria de forma livre.

“A gente não se preocupou nesse momento com aquelas banquinhas onde são realizadas apostas. A gente foi direto na central onde é a administração e a arrecadação do dinheiro diariamente”, comentou.





De acordo com o delegado, a prática ilícita está associada a crimes mais graves.





“Se trata de uma contravenção penal, mas é associada a diversos outros crimes mais graves, como lavagem de dinheiro e financiamento do crime organizado”, apontou Luís.





Nas centrais foram apreendidos banners de propaganda explícita da contravenção, blocos de anotações e contabilidade do jogo do bicho e dinheiro em espécie.





A investigação da operação continua para apurar crimes de lavagem de dinheiro. Segundo o delegado, um inquérito vai ser instaurado para dar início à nova etapa.





“Dessa operação, futuramente nós vamos instaurar o inquérito para apurar o crime de lavagem de dinheiro. Pra onde esse dinheiro tá indo e se tá financiando outros trabalhos ilícitos”, acrescentou.





